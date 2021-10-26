Украинцев призвали готовиться к холоду и голоду из-за энергокризиса

Депутат Рады Илья Кива сообщил об остановке работы Славянской тепловой электростанции из-за нехватки топлива. По словам политика, это только начало тяжелых времен, которые настают на Украине из-за энергокризиса. Дальше, по его прогнозу, будет только хуже.

«Остановила работу Славянская ТЭС из-за отсутствия топлива. Оба блока станции полностью выключены. И это только начало той надвигающейся катастрофы, с которой столкнулась Украина. Холод, голод, болезни, смерть», — написал политик у себя в Facebook.

В комментариях подписчики Кивы с иронией заметили, что зато страна стала на шаг ближе к Европе, которая тоже столкнулась с газовым кризисом.

По данным Bloomberg, европейские хранилища заполнены на 71%, а норма составляет на 20% больше. Аналитики агентства считают, что страны ЕС могут начать «подворовывать» топливо друг у друга, чтобы спасти свое население от зимнего холода.

На Украине также выступают с негативными прогнозами на фоне грядущей зимы. Кива ранее уже заявил, что начало поставок российского газа в Венгрию в обход украинской территории стало концом ее экономики. В конечном итоге, по его мнению, страна и вовсе развалится.