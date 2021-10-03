Экс-министр экономики Суслов: Украину ждет тяжелый кризис зимой

Украина столкнется зимой с неизбежным кризисом из-за нехватки газа для отопления. Об этом предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

По словам экс-министра, в западных хранилищах Украины насчитывается 18,7 миллиарда кубометров сырья. Но в основном весь этот газ отправляют в Европу.

«Для поддержания экспорта в зимний период, когда Украина для собственного отопления берет газ из трубы, а дальше отправляет в Европу газ, который находится в хранилищах», — уточнил Суслов в эфире телеканала «Первый независимый».

Он добавил, что теоретически вопрос с газом и отоплением можно решить. При этом страну все равно ждет сложная ситуация.

«Здесь есть много аспектов неоцененных. Так или иначе, нас ожидает тяжелый кризис», — заключил бывший министр.

Ранее депутат Верховной рады Украины Илья Кива прокомментировал начало поставок российского газа в Венгрию. Он заявил, что транзит голубого топлива в обход Украины стал началом конца украинской экономики. По мнению депутата, поставки приведут к развалу страны.