Депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что поставки российского газа в Венгрию спровоцируют развал страны. Политик написал в своем Telegram-канале, что стартовавший 1 октября транзит голубого топлива в обход Украины стал началом конца украинской экономики.

По мнению Ильи Кивы, преступная экономическая и политическая позиция руководства Украины привели к тому, что бюджет страны потерял ежегодные доходы в размере трех миллиардов долларов. Депутат рады считает, что допустивших такую ситуацию политиков нужно привлекать к ответственности за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы.

«Все это было сделано в угоду их американских партнёров и точно не бесплатно, которые так хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России. А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее», — написал политик.

Ситуацию с подписанием «Газпрома» контракта с Венгрией на поставку газа через «Турецкий поток» Илья Кива назвал началом конца украинской экономики и, впоследствии, развала страны. В конце обращения депутат назвал произошедшее с украинской экономикой «фатальной историей еще одного Афганистана».

Россия начала поставки газа в Венгрию 1 октября. Украина в связи с заключением этого контракта выразила разочарование.