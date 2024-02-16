Мир 16 февраля 2024, 07:30 Украинский военнопленный побоялся возвращаться домой после крушения с Ил-76 Украинский военнопленный из «Азова» боится возвращаться домой после ЧП с Ил-76 РИА «Новости»

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Военнопленный боевик «Азова»* Роман Тутов побоялся возвращаться домой после крушения Ил-76 в Белгородской области. В беседе с РИА «Новости» он назвал случившееся преступлением и отметил, что может умереть от ракеты своих же экс-сослуживцев.

«Можно умереть по возвращении домой от своей же ракеты. Это, если честно, очень страшно», — признался военнопленный.

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Он назвал крушение Ил-76 серьезным преступлением. По его словам, ответственные за авиакатастрофу люди должны понести наказание.

Тутов напомнил, что самолет сбили, когда украинские военнопленные возвращались на родину к своим близким. Он прочеркнул, что такого не должно быть.

Самолет Ил-76 рухнул 24 января в Белгородской области. Борт должен был доставить украинских военнопленных на обмен. Как сообщили в Минобороны, погибли 65 украинских военнопленных и девять россиян. Чиновники из США заявили газете The New York Times, что именно ВСУ ударили по борту Ил-76.

* Нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен на территории России.