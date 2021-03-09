Украинский пилот в небе над Крымом предложил россиянам выброситься из самолета. Видео

Пилот самолета украинской авиакомпании Windrose, пролетая над Крымом, предложил россиянам выпрыгнуть из самолета через запасные выходы, чтобы «воссоединиться с родной гаванью». Видео с этим словами выложили в TikTok.

Администрация уже заблокировала видео, но ролик разошелся по соцсетям.

Пилот обратился к пассажирам на украинском языке, когда самолет пролетал над горами Крыма. Он адресовал свою речь россиянам.

«Наш путь пролегает вдоль нашего украинского Крыма. Если на борту есть россияне — аварийные выходы промаркированы зелеными значками. Вы имеете чудесную возможность воссоединиться с родной гаванью», — заявил пилот.

Всем остальным он пожелал приятного полета.

Ранее украинская делегация попыталась удалить представителей Крыма из виртуального пространства на площадке ОБСЕ. Те якобы представляли оккупированную территорию, поэтому были не вправе участвовать в обсуждении свободы СМИ и гендерного равенства.

Бывший председатель Верховной рады Украины Александр Турчинов заявил, что армия Украины не была готова к защите своих границ в начале 2014 года. Именно поэтому страна потеряла Крым.