Украина попыталась «удалить» крымчан с онлайн-совещания ОБСЕ. Видео

Украинская делегация попыталась удалить представителей Крыма из виртуального пространства на площадке ОБСЕ. Они якобы представляют оккупированную территорию, поэтому не могут участвовать в обсуждении свободы СМИ и гендерного равенства.

Об этом РИА «Новости» сообщила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. С критикой и осуждением в адрес крымской делегации также выступили представители США, Канады, Великобритании и некоторых стран ЕС.

Выступление Гридчиной было посвящено журналистике в Крыму.

«Я также рассказала о поступающих в интернете в мой адрес как руководителя первого в Крыму украиноязычного информационного агентства „Крым сегодня“ угрозах от различных пользователей с территории Украины», — рассказала глава общины.

Гридчина пообещала западным СМИ, получающим искаженную информацию о жизни на полуострове, что информагентство «Крым сегодня» предоставит достоверные сведения о ситуации в Крыму.

Онлайн-совещания ОБСЕ продлятся 8–9 марта.

Первая сессия ОБСЕ была посвящена гендерному равенству и праву на свободу выражения мнения, включая свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любого рода через любые средства массовой информации. Вторая — роли СМИ в реализации повестки «Женщины, мир и безопасность». Третья сессия будет посвящена безопасности женщин-журналистов в Интернете.

Несмотря на оскорбительные высказывания украинского депутата Алексея Гончаренко, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которая ратифицирует полномочия российской делегации.