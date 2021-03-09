«TikTok, заблокируй Россию!» Автор фейкового ролика с призывом выброситься из самолета обиделся на соцсеть

Видео, на котором пилот украинского лайнера во время пролета над Крымом якобы обращается к пассажирам из России с призывом выпрыгнуть из самолета, оказался подделкой. Автором фейка стал украинский тиктокер Данила Гайдамаха, который наложил на запись свой голос.

Администрация ТikТоk оперативно заблокировала скандальный видеоролик, однако это не помешало ему разлететься по социальным сетям.

Блогер в своем обращении к подписчикам посетовал, что модерацией украинского контента в соцсети занимаются сотрудники офиса TikTok в столице России. Поэтому он призвал неравнодушных сограждан из Незалежной поддержать петицию за то, чтобы TikTok открыла офис в Киеве.

«Видео из самолета опубликовали в ТikТоk с тем, что я посоветовал россиянам воссоединиться с „их“ Крымом, выпрыгнув с борта самолета. Мне кажется, тут не о чем спорить. Но спор начался, когда враг вторгся на мою землю, мой Крым. TikTok, заблокируй Россию! А вам, дорогие подписчики, я хочу рассказать, что у Украины нет своего офиса TikTok. Весь контент модерирует московский офис, и это недопустимо. Поэтому я сейчас призываю вас пройти в мой профиль и перейти по ссылке в шапке, чтобы подписать петицию о создании украинского офиса TikTok. Там сейчас критично мало голосов, и подпись каждого на вес золота. Я знаю, что это отнимет у вас немного времени, но это ваш огромный вклад, который вы можете сделать в справедливую борьбу. Боритесь против врага», — обратился тиктокер к своим подписчикам.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума, прошедшего на полуострове в 2014 году, когда подавляющее большинство крымчан проголосовало за присоединение к РФ. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос Крыма закрыт.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет ранее призвал власти Украины прекратить шантажировать Крым водной блокадой.