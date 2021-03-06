Турчинов озвучил свою версию потери Крыма Украиной

Армия Украины не была готова к защите своих границ в начале 2014 года. Именно поэтому страна потеряла Крым. Своим мнением в эфире 24 канала поделился бывший председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов.

«Вы знаете, когда говорят, что Крым можно было защитить… Армия фактически в начале 2014 года была не способна защищать страну», — заявил он.

По его словам, Украина тогда не обладала достаточным инструментарием и пребывала в тяжелом экономическом положении.

«В начале 2014 года на счете в казначействе было около 100 тысяч гривен», — рассказал Турчинов.

Украина сохранила бы Крым, если бы не отказалась от ядерного оружия, не подписала бы Харьковские соглашения и если бы Киев системно не разоружал армию, считает бывший председатель Рады.

«Военное руководство Украины в начале 2014 года начало проводить активную мобилизацию. Однако это было безуспешно из-за почти полностью разрушенной системы военкоматов в стране», — добавил Турчинов.

Ранее глава комитета парламента Крыма Юрий Гемпель назвал безумием призыв бывшего депутата Верховной рады Украины Татьяны Черновол к захвату Крыма в «любой момент». Он напомнил, что такие вопросы не решаются агрессией.