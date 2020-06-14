Украинский депутат от «Слуги народа» заразился коронавирусом

Наличие коронавируса подтвердил тест депутата фракции «Слуга народа» Максима Перебийниса. Теперь он находится в самоизоляции под наблюдением врачей.

«У депутата из фракции „Слуга народа“ Максима Перебийниса диагностировали заражение коронавирусом. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук. По ее словам, сейчас депутат чувствует себя нормально, он находится дома на самоизоляции», — пишет издание.

Всю рабочую неделю депутат провел в режиме видеоконференций, но перед этим работал в зале Верховной рады. Сейчас в парламенте составляют список тех, с кем общался Перебийнис.

Ранее COVID-19 заболели депутат из группы «Доверие» Сергей Шахов, депутат от «Слуги народа» Руслана Горбенко и внефракционный депутат Рады Сергей Рудык. Как отметила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, офис лидера страны сообщает обо всех подтвержденных случаях заражения.

В начале июня коронавирус подхватила супруга украинского лидера Елена Зеленская. Заболевание у нее проходит без каких-либо симптомов. Сам Зеленский перешел на удаленный формат работы. Глава государства обязан каждый день сдавать анализы на коронавирус.