Офис Зеленского опроверг сообщения о вспышке COVID-19

СМИ сообщили, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского произошла вспышка коронавируса. Пресс-секретарь лидера страны Юлия Мендель опровергла эту информацию и заверила, что власти говорят обо всех подобных случаях.

«Офис президента сообщает о подтвержденных случаях заболевания, как это было в случае с первой леди Еленой Зеленской. Пока информация, распространенная социальными сетями и анонимными источниками, — это информационная вспышка», — заявила Мендель «Интерфаксу».

Она добавила, что офис президента сообщит, если будут подтверждены новые случаи заболевания COVID-19. Пресс-секретарь также отметила, что Зеленский сейчас находится на частичном карантине. Кроме того, президент ограничил встречи с другими людьми.

В самом офисе главы государства принимаются все необходимые меры защиты. Сотрудникам измеряют температуру, проводят тесты на коронавирус и обязывают носить медицинские маски.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в офисе Зеленского два человека подхватили коронавирус. Перед этим стало известно, что положительный тест на наличие инфекции получила супруга президента Елена Зеленская. Болезнь у нее проходит бессимптомно, но она все равно находится под наблюдением врачей в стационаре.