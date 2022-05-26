ЕС принялся лишать беженцев с Украины льгот и выплат. На Западе от них устали и хотят «нормальной жизни»

В Испании начали подготовку к курортному сезону и заодно решили выселить украинских беженцев из отелей. Другие страны ЕС тоже начали пересматривать свое отношение к прибывшим с Украины: им отменяют бесплатный проезд в транспорте, убирают скидки на звонки, лишают других льгот и просят освободить жилье.

Беженцев с Украины много в отелях Валенсии, Каталонии и Андалусии, сообщила газета El País. Но туристы забронировали номера в гостиницах до того, как в них въехали украинцы. Теперь последним грозит выселение.

Тем, кто снимает жилье у частников, тоже придется несладко: с началом сезона оплату обычно существенно поднимают. Проживание беженцев оплачивает фонд испанского Красного Креста. И по летнему тарифу организация спонсировать его уже не сможет.

В Ассоциации украинцев Салоу в Таррагоне посоветовали людям искать жилье в муниципалитетах, которые удалены от побережья.

Бесплатного проезда не будет

С 1 июня Германия, Польша, Болгария, Швейцария и Чехия отменят для украинских беженцев бесплатный проезд в общественном транспорте, сообщила пресс-служба Европейского союза и поддержки Украины.

Немцы предложили украинцам приобрести за девять евро единый проездной, который в том числе будет действовать в региональных поездах. В Чехии он будет стоить дешевле — семь евро. Польша пока с льготной ценой на проездной не определилась.

Сайт, созданный в ЕС специально для украинских беженцев, сообщил о сохранении льготного проезда. Однако с началом лета его правила могут измениться даже в тех странах Евросоюза, которые изменения не анонсировали.

Гетто для украинцев

Мобильные операторы Польши, написала Readovka, отменили бесплатные звонки и SМS на Украину. Болгария вслед за Испанией тоже распрощается с беженцами, которые жили в черноморских отелях: выселят около 35 тысяч человек. Сумму, которую власти выделяли гостиницам на приезжих с Украины, с 1 июня значительно уменьшат: вместо 20 евро в день на человека — пять евро за ночь плюс еще 2,5 евро на компенсацию трехразового питания.

Льготы, предоставленные государством украинским беженцам, простых болгар стали раздражать. Одним из послаблений была бесплатная парковка. Жители Болгарии начали красть автомобильные номера выходцев с Украины, чтобы не платить за парковку.

Чехи с 1 июня откажутся от выплат украинцам пяти тысяч крон в качестве помощи. Решение приняли на фоне сообщений о предоставлении беженцам жилья с бесплатным питанием и другими удобствами. А Латвия уже с 24 мая убрала льготы на бесплатную еду, писало издание Delfi.

В Великобритании просят украинцев покинуть дома. Согласившиеся принять у себя беженцев уведомляют людей о выезде за сутки. В контексте истории о том, как украинка всего за 10 дней разрушила приютившую ее семью, такие поступки в целом объяснимы.

Дания вместо интеграции приехавших с Украины в общество и вовсе решила отселить их в мини-поселки — отдельно от своих граждан. А в Германии обязали украинцев продавать автомобили стоимостью больше 7,5 тысячи евро, чтобы получать социальные выплаты.

Сложности с работой

С работой за границей у украинских беженцев тоже не все складывается удачно. Одна из соискательниц достойного заработка в Польше, написало украинское издание «Страна.ua», заявила лишь о небольшом шансе «пристроиться» в крупных городах. Женщина посоветовала выбирать для переезда небольшие населенные пункты.

Сумевшие трудоустроиться зачастую сталкиваются с обманом: и условия проживания далеки от реальных, и сама работа бывает не по силам. Многие популярные сейчас в Польше вакансии женщинам не слишком подходят. А основная часть беженцев приходится именно на слабый пол, поскольку мужчинам покидать Украину запретили. Возникают и проблемы с зарплатой — ее или задерживают, или недоплачивают.

Сами жители Польши жалуются и хотят вернуться к «нормальной жизни», сообщил портал Onet со ссылкой на сотрудников фонда «Открытый диалог». В организации заметили, что винить соотечественников не могут, но предрекли рост бездомности и голод.