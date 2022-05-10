Украинка рассказала, как испанцы используют беженок и выставляют на улицу

Приехавшие в Испанию беженки с Украины столкнулись с харассментом со стороны местных мужчин. Испанцы, которые добивались от девушек близости, затем выставляли их на улицу. Аналогичным образом поступали и те, кто не получал желаемого, рассказала жительница Украины в видеообращении в соцсетях.

Она отметила, что в основном с Украины приезжают одинокие женщины или женщины с детьми, потому что мужчин из страны не выпускают. И в Испании они столкнулись с пользовательским отношением к себе.

«Испанцы начинали приставать к ним, и когда они получали то, что они хотят, соответственно, человек им уже не нужен. То есть мы столкнулись с огромным количеством проблем. Я знаю лично людей, с которыми так поступили», — поделилась она.

По ее словам, были и случаи, когда мужчины приставали к женщинам, а получив отказ, на следующий же день устраивали катастрофу и придумывали миллион причин, почему они не могут с ними больше жить.

«У меня просто был завален директ сообщениями о том, что „я вот нахожусь где-то там на улице, нас выгнали, нам некуда идти“ и так далее. Потому что им не находили жилье, им просто говорили: „До свидания“, — в этот же момент», — поделилась украинка.