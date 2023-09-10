Мир 10 сентября 2023, 04:37 Украинские военные используют Starlink по всей линии соприкосновения Глава ГУР Буданов: ВСУ используют Starlink по всей линии соприкосновения Pxhere

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Украинские военные используют системы Starlink на всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, его слова передал ТАСС.

«Можно много говорить, хороши они или плохие, но есть факты — абсолютно вся линия фронта работает на них», — заявил он.

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По словам Буданова, связь отсутствовала какое-то время недалеко от крымского полуострова. При этом основатель SpaceX, американский миллиардер Илон Маск вряд ли виноват в этом. Что стало причиной сбоев — неизвестно.

«Мы сразу поняли, что просто там нет покрытия, это, пожалуй, все, что я могу сказать», — объяснил начальник ГУР.

Ранее польский полковник Петр Левандовски заявил, что ВСУ стали зависимы от Илона Маска. Так он прокомментировал срыв украинской атаки на полуостров. Как сообщил CNN, в прошлом году основатель SpaceX ограничил работу интернета Starlink вблизи территории Крыма. Из-за этого диверсанты ВСУ не смогли провести миссию в этой местности. Сам бизнесмен опроверг эту информацию.