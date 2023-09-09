Мир 09 сентября 2023, 10:14 Украину назвали зависимой от Илона Маска Полковник Левандовски: ВСУ попали в ловушку, став зависимыми от Маска Министерство обороны Украины

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Украина оказалась в ловушке и стала зависимой от частной компании. Об этом в беседе с Onet заявил польский полковник Петр Левандовски, оценивая данные о сорванной атаке ВСУ на Крым из-за Илона Маска.

«Вооруженные силы страны не должны попадать в зависимость от частной международной компании, которая до сих пор управляется одним человеком и имеет свою собственную позицию», — подчеркнул он.

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Левандовски также назвал чушью мнение о том, что Польше следует взять на вооружение опыт украинской армии по ведению конфликта. Стране, по словам польского офицера, необходимо вынести урок из сложившейся на Украине ситуации.

Поступок Маска он объяснил тем, что американский предприниматель просто действовал по своему усмотрению. Если бы у ВСУ был собственный Starlink, то подобных проблем не возникло бы.

По данным CNN, в 2022 году Илон Маск приказал ограничить работу интернета Starlink рядом с Крымом. Из-за его решения провалилась диверсия ВСУ. Сам бизнесмен уже опроверг эту информацию.