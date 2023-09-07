Мир 07 сентября 2023, 18:51 Илон Маск помог сорвать диверсию ВСУ в районе Крыма — СМИ CNN: Илон Маск ограничил работу Starlink возле Крыма и сорвал диверсию ВСУ Скриншот видео / YouTube

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Владелец Tesla, SpaceX и соцсети X Илон Маск отдал тайный приказ в 2022 году ограничить работу интернета Starlink вблизи Крыма. Таким образом он сорвал попытку ВСУ атаковать российский флот. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на отрывки из биографии миллиардера.

«В прошлом году Илон Маск тайно велел своим инженерам отключить спутниковый интернет Starlink около Крыма, чтобы сорвать украинскую атаку на российский военно-морской флот», — рассказали журналисты.

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Авторы материала уточнили, что бизнесмен беспокоился, как на это может ответить Россия, имея в виду ядерное оружие. Из-за отключения Starlink заряженные взрывчаткой подводные дроны ВСУ потеряли связь и «их вынесло на берег».

В конце августа Маск в беседе с чиновниками Пентагона рассказал, что лично общался с президентом России Владимиром Путиным в 2022 году. При этом ранее он опровергал эту информацию.