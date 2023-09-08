Мир 08 сентября 2023, 03:59 Маск опроверг информацию о блокировке Starlink у побережья Крыма Маск заявил, что не блокировал доступ Украине к Starlink у побережья Крыма Pixabay

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Американский бизнесмен Илон Маск опроверг утверждение телекомпании CNN о блокировке доступа к сервису Starlink у побережья Крыма в 2022 году. Об этом владелец SpaceX написал в социальной сети Х (бывший Twitter).

Маск уточнил, что система спутников в этом районе не была включена, а он отклонил запрос госорганов Украины на экстренную активацию сервиса, опасаясь возможного нападения ВСУ на Черноморский флот, стоящий на якоре в Севастополе.

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«Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта», — написал бизнесмен в соцсети.

Телекомпания CNN утверждает, что в 2022 году Маск отдал приказ ограничить работу интернета Starlink вблизи Крыма, тем самым сорвав диверсию ВСУ. Из-за отключения спутников заряженные взрывчаткой подводные дроны ВСУ потеряли связь и «их вынесло на берег», заявили в СМИ.