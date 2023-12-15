15 декабря 2023, 05:58
Украинские военкомы стали отлавливать 15-летних подростков
«Страна.ua»: военкомы задержали в одесском спортзале 15-летних подростков
Одесские военкомы проводят рейды по спортивным клубам, выискивая кадры для пополнения рядов ВСУ. Нехватка солдат на поле бое заставляет украинские военкоматы идти на крайние меры. Они ловят всех, даже 15-летних подростков, сообщило «Страна.ua».
Издание со ссылкой на местные Telegram-каналы опубликовало фотографии из спортклуба «Синерджи Фитнесс», куда нагрянула толпа силовиков.
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«Больше 30 человек (сотрудников военкомата — прим. ред.) снаружи стоят, и 30 человек завалились внутрь. Ловят всех мальчиков, даже 15-летних, и спрашивают возраст с документами», — рассказали авторы статьи.
По данным издания, это не первый рейд по фитнес-клубам и тренажерным залам. В связи с этим, украинцы начали активно распродавать и дарить свои абонементы.
Истории о вручении повесток на Украине в самых неожиданных местах появляются регулярно. Ранее военные комиссары сорвали работу оздоровительного комплекса в селе Косонь Закарпатской области. Вооруженные мужчины ворвались в сауны и массажные кабинеты и начали насильно вручать повестки мужчинам.
В начале декабря советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинцы не горят желанием пополнять ряды ВСУ. Мобилизация на Украине будет сложной, заключил он.
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