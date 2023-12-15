Мир 15 декабря 2023, 05:58 Украинские военкомы стали отлавливать 15-летних подростков «Страна.ua»: военкомы задержали в одесском спортзале 15-летних подростков Freepik

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Одесские военкомы проводят рейды по спортивным клубам, выискивая кадры для пополнения рядов ВСУ. Нехватка солдат на поле бое заставляет украинские военкоматы идти на крайние меры. Они ловят всех, даже 15-летних подростков, сообщило «Страна.ua».

Издание со ссылкой на местные Telegram-каналы опубликовало фотографии из спортклуба «Синерджи Фитнесс», куда нагрянула толпа силовиков.

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«Больше 30 человек (сотрудников военкомата — прим. ред.) снаружи стоят, и 30 человек завалились внутрь. Ловят всех мальчиков, даже 15-летних, и спрашивают возраст с документами», — рассказали авторы статьи.

По данным издания, это не первый рейд по фитнес-клубам и тренажерным залам. В связи с этим, украинцы начали активно распродавать и дарить свои абонементы.

Истории о вручении повесток на Украине в самых неожиданных местах появляются регулярно. Ранее военные комиссары сорвали работу оздоровительного комплекса в селе Косонь Закарпатской области. Вооруженные мужчины ворвались в сауны и массажные кабинеты и начали насильно вручать повестки мужчинам.

В начале декабря советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинцы не горят желанием пополнять ряды ВСУ. Мобилизация на Украине будет сложной, заключил он.