Мир 09 декабря 2023, 03:00 Одесситы решили завязать со спортом после рейдов военкомов Жители Одессы начали продавать абонементы в фитнес-клубы после рейдов военкомов РИА «Новости»

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Жители Одессы начали избавляться от абонементов в тренажерные залы после недавних рейдов сотрудников военных комиссариатов в нескольких спортивных клубах страны. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

Один из одесситов опубликовал объявление с предложением отдать свой абонемент в местный спортзал Synergy Fitness Odessa.

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«В связи с недавними событиями я решил завязать со спортом», — уточнил мужчина.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, что на Украине решили расширить полномочия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). По словам депутата, по существующим законам сотрудники военкоматов не имеют права вручать повестки прохожим на улице — это могут сделать только полицейские. Последние же не горят желанием вмешиваться в конфликт между военкомами и гражданами Украины.

В конце ноября Костенко рассказывал о провале мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины. По его словам, нехватка бойцов на поле боевых действий стала более критичной по сравнению с нехваткой боеприпасов. Причиной этого он назвал массовое увольнение всех областных военкомов по указанию президента Украины Владимира Зеленского.