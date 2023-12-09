Мир 09 декабря 2023, 17:00 Отдыхавшим в закарпатском комплексе украинцам насильно вручили повестки Военкомы Украины провели рейд для мобилизации в термальном комплексе Закарпатья

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Военные комиссары Украины сорвали работу оздоровительного комплекса в селе Косонь Закарпатской области. Вооруженные мужчины в балаклавах и военной форме ворвались в помещение и начали насильно вручать повестки мужчинам, отдыхающим в саунах и массажных кабинетах. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на администрацию центра.

В заявлении говорится, что в помещении ворвались несколько десятков вооруженных человек с оружием.

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«Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей», — подчеркнули в администрации.

Представители центра добавили, что, когда директор учреждения попросил незваных гостей представиться, к нему применили силу. Всех мужчин, которые получили повестки, после рейда увезли в неизвестном направлении.

Собеседники журналистов подчеркнули, что такие же рейды прошли по санаториям и спортивным залам области. При этом представители военкоматов грубо обращались со всеми посетителями, включая женщин и детей.

Администрация комплекса заявила, что написала заявления в полицию, СБУ и ГБР из-за превышения полномочий военных, которые избивают гражданских и похищают людей. Компания призвала все бизнес-сообщество региона придавать огласке подобные случаи.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что военкоматы столкнулись с большими проблемами для выполнения плана по обязательной мобилизации. Он добавил, что власти страны намерены изменить подход к призыву в армию.

Еще до заявления Подоляка украинские военкомы устроили рейд по спортивным клубам Одессы, где вручили клиентам заведения повестки для призыва на военную службу. После этого предприниматели столкнулись с массовым отзывом абонементов.