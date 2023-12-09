Мир 09 декабря 2023, 04:49 Украинские власти признали проблемы с мобилизацией Подоляк признал, что мобилизация на Украине будет проходить сложно Unsplash

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Киевские власти признали, что украинцы не горят желанием пополнять ряды ВСУ. Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в эфире единого телемарафона, что мобилизация на Украине будет сложной, а ее освещение изменят.

«Мобилизация будет сложной», — сказал Подоляк.

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Политик добавил, что власть планирует изменить «пропагандистскую составляющую» мобилизации. По его словам, украинские власти готовят новую программу по освещению мобилизации, новый подход к рекрутингу и разъяснению функций и обязательств мобилизованных.

Ранее стало известно, что одесситы начали избавляться от абонементов в тренажерные залы после рейдов сотрудников военных комиссариатов в спортивные клубы.

В конце ноября секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что украинским военкоматам законодательно разрешат ловить людей на улицах. Сейчас по закону вручать повестки на улице военкомы могут только вместе с полицейскими. Но депутаты решили расширить полномочия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК).