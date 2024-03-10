Мир 10 марта 2024, 07:44 Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области «Общественное»: взрывы раздались в Хмельницкой области

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В Хмельницкой области Украины раздались взрывы. Об этом сообщил украинский канал «Общественное».

Воздушную тревогу в регионе объявили около 05:00 и отменили примерно через час.

В течение ночи взрывы также раздавались в Киевской области, в Одессе, подконтрольном ВСУ Херсоне, Харькове, Снигиревке Николаевской области.

По данным на 07:40, воздушная тревога звучит только на подконтрольной Украине части территории Донецкой Народной Республики. В течение ночи сирены звучали в Киеве и Киевской области, Харьковской, Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Черкасской и других областях.

Целями ВС России на Украине остаются исключительно объекты военного управления и связанные с ними объекты энергетической инфраструктуры. При этом украинские боевики постоянно пытаются атаковать гражданскую инфраструктуру российских регионов.