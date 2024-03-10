10 марта 2024, 00:26
В Одессе раздались взрывы
«Зеркало недели»: взрывы раздались в Одессе
Украинские паблики сообщили о взрывах в Одессе. Об этом написал Telegram-канал «Зеркало недели».
«Одесса, местные паблики сообщают о взрывах. В городе работает ПВО по БПЛА», — сказано в сообщении.
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Также украинские СМИ сообщили, что в Снигиревке Николаевской области «громко». Согласно ресурсу оповещения населения, воздушная тревога гудит в Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях Украины.
Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. В ряде регионов страны включили сирены воздушной тревоги.
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Украина
ПВО
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