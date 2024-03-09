Мир 09 марта 2024, 23:56 Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне «Общественное»: жители подконтрольного ВСУ Херсона услышали взрывы Unsplash

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В подконтрольной украинским военным части Херсона прогремели взрывы. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

«В Херсоне слышны взрывы», — сказано в публикации.

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Исходя из данных ресурса по оповещению населения, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Николаевской областях. Помимо этого, тревожные сигналы прозвучали в подконтрольных Киеву частях ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Ранее председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что на одном из предприятий региона начался пожар. Огонь появился после взрыва на территории производства.

Также поздно вечером 8 марта в Киеве объявили воздушную тревогу. Помимо этого, сирены включили в Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины.