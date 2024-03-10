Мир 10 марта 2024, 02:34 Мощные взрывы зафиксировали в Киевской области Unsplash

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В Киевской области раздались мощные взрывы. Об этом сообщило издание «Украина.ру» в Telegram-канале.

За несколько минут до сообщений о взрывах Киеве объявили воздушную тревогу. Гражданам рекомендовали спрятаться в убежищах.

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Сирена ракетной опасности также гудит в Одесской, Николаевской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствует сервис оповещения населения.

Ранее украинские паблики сообщили о взрывах в Одессе. По их информации, в городе работала система противовоздушной обороны.