10 марта 2024, 02:34
Мощные взрывы зафиксировали в Киевской области
В Киевской области раздались мощные взрывы. Об этом сообщило издание «Украина.ру» в Telegram-канале.
За несколько минут до сообщений о взрывах Киеве объявили воздушную тревогу. Гражданам рекомендовали спрятаться в убежищах.
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Сирена ракетной опасности также гудит в Одесской, Николаевской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Кировоградской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствует сервис оповещения населения.
Ранее украинские паблики сообщили о взрывах в Одессе. По их информации, в городе работала система противовоздушной обороны.
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