Мир 24 января 2024, 10:35 Украинские подразделения стали меньше стрелять из-за нехватки снарядов FT: из-за нехватки снарядов ВСУ в 4 раза сократили число выстрелов в день Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/globallookpress

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Бойцы Вооруженных сил Украины вынуждены экономить снаряды. За последние две недели они сократили количество выстрелов в день в четыре раза. Об этом сообщила газета Financial Times.

Украинские бойцы признались, что из-за сокращения поставок вынуждены реже стрелять. При этом российские подразделения усиливают свои атаки.

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«Боеприпасов действительно не хватает», — рассказал старший офицер артиллерийской бригады ВСУ.

По информации немецкого издания ZDF, бойцам ВСУ приходится оставлять территории из-за нехватки вооружения. Авторы материала отметили, если конгресс США не определится с новым пакетом помощи, украинцам нечем будет сражаться.

Информацию о нехватке снарядов подтвердил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер. По его словам, для ВСУ сложилась патовая ситуация.

Украинский боец признал, что национальная армия находится в плачевном состоянии на левом берегу Днепра. ВСУ, по его словам, не смогут там удержать плацдарм.