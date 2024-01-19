Мир 19 января 2024, 18:12 Плачевность ситуации на левом берегу Днепра признали в ВСУ FT: боец ВСУ признал, что Украине не удержать плацдарм на левом берегу Днепра РИА «Новости»

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Украинская армия оказалась в плачевной ситуации на левом берегу Днепра и не сможет удержать плацдарм на этом участке. Об этом сообщил в интервью Financial Times боец Вооруженных сил Украины Ваня.

По его словам, украинские позиции часто затапливает, поскольку они неглубоки и находятся в болотистой местности, в старых окопах. Действовать быстро ВСУ не могут из-за морозов.

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Украинская армия столкнулась с логистическими трудностями и нехваткой вооружения. Бойцам приходится пересекать Днепр на небольших судах, а пользоваться они могут только тем, что способны унести, сказал Ваня.

В распоряжении у украинцев на левом берегу реки есть максимум несколько типов гранатометов, продолжил военнослужащий ВСУ. Лишь однажды он видел, как провезли один крупнокалиберный пулемет.

Украинский боец пояснил, что изначально ВСУ собирались создать на левом берегу Днепра плацдарм для атак вглубь территорий, находящихся под контролем России. Однако с каждым днем, по словам Вани, достижение этой цели кажется все менее вероятным.

В долгосрочной перспективе ВСУ не смогут удержать этот участок, отметил военнослужащий. Войскам придется вернуться на западный берег реки, чтобы не понести тяжелые потери среди наиболее боеспособных подразделений, заключил украинский боец.

Ранее ВСУ лишились полевого склада боеприпасов на правом берегу Днепра. Объект поразили подразделения артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск российской группировки «Днепр» ударами гаубиц «Гиацинт-Б».