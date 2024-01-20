Спецоперация 20 января 2024, 11:57 Ситуацию для ВСУ в зоне спецоперации назвали патовой Немецкий журналист Ронцхаймер: у ВСУ патовая ситуация из-за нехватки снарядов РИА «Новости»

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Из-за изнеможения украинских солдат и нехватки снарядов для отражения атак ВС России для ВСУ сложилась патовая ситуация. На это в эфире телеканала Welt указал немецкий журналист Пауль Ронцхаймер.

К таким выводам он пришел после визита в Киев и общения с украинскими бойцами на линии боевого соприкосновения.

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«Должен сказать, что это крайне драматичная ситуация. <…> Такую мрачную ситуацию, как в эти дни, я редко видел», — подчеркнул журналист.

Ронцхаймер отметил, что разговаривал как с простыми солдатами, так и с офицерским составом ВСУ и политиками. По его словам, украинские бойцы устали, поскольку находятся в зоне боевых действий без выходных уже два года. А положение ВСУ стало безвыходным из-за нехватки боеприпасов.

«Русские атакуют украинских солдат, но те не могут уже себя защищать», — заметил он, указав на постоянное продвижение ВС России.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского отмечали, что в вопросе увеличения поставок вооружений пока нет ощутимого прогресса.