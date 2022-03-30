Минобороны РФ сообщило об уничтожении «Искандером» складов с вооружением под Донецком
Минобороны РФ сообщило об уничтожении «Искандером» складов с вооружением в Каменке
Оперативно-тактическим ракетным комплексам «Искандер» удалось уничтожить два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в Донецкой области, в населенном пункте Каменка. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«Оперативно-тактическим ракетным комплексом „Искандер“ уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области», — сказал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий. Оттуда поставляли топливо для бронетехники украинских войск в Донбассе.
По данным ведомства, во время воздушного боя у Тумени в Ровенской области российские военные сбили Су-24 ВВС Украины.
За сутки российской ПВО уничтожено 10 украинских беспилотников в районах Донецка, Горловки, Николаева, Изюма, Луганска, Новой Каховки, Бердянска и Рубежного.