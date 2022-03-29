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    29 марта 2022, 14:59

    Песков заявил о росте уровня поддержки россиянами спецоперации на Украине

    Песков отметил рост уровня поддержки россиянами спецоперации на Украине

    Максим Зинкин

    Жители России демонстрируют абсолютную поддержку специальной операции РФ на Украине, президента Владимира Путина и правительства. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что Путин опирается на доверие со стороны россиян, а рост поддержки показывают все проводимые социологические опросы.

    «Это факт, эта поддержка чувствуется и действительно уровень поддержки растет», — заявил пресс-секретарь.

    При этом Песков заметил, что для президента рейтинги носят второстепенный характер.

    «Для Путина главным фактором были реальная работа и ее результаты, которые должны выражаться в укреплении безопасности страны, развитии экономики, повышении уровня жизни граждан», — сказал он.

    Однако пресс-секретарь добавил, что без поддержки населения достичь поставленных целей было бы невозможно.

    «Слава богу, эта поддержка на высочайшем уровне сейчас есть», — подчеркнул Песков.

    Ранее заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев заявил, что примерно три четверти россиян поддерживают проведение специальной военной операции на Украине.