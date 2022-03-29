Песков заявил о росте уровня поддержки россиянами спецоперации на Украине

Жители России демонстрируют абсолютную поддержку специальной операции РФ на Украине, президента Владимира Путина и правительства. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Путин опирается на доверие со стороны россиян, а рост поддержки показывают все проводимые социологические опросы.

«Это факт, эта поддержка чувствуется и действительно уровень поддержки растет», — заявил пресс-секретарь.

При этом Песков заметил, что для президента рейтинги носят второстепенный характер.

«Для Путина главным фактором были реальная работа и ее результаты, которые должны выражаться в укреплении безопасности страны, развитии экономики, повышении уровня жизни граждан», — сказал он.

Однако пресс-секретарь добавил, что без поддержки населения достичь поставленных целей было бы невозможно.

«Слава богу, эта поддержка на высочайшем уровне сейчас есть», — подчеркнул Песков.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев заявил, что примерно три четверти россиян поддерживают проведение специальной военной операции на Украине.