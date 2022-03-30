Российские вооруженные силы уничтожили крупные топливные склады в районах Староконстантинов и Хмельницкий в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Согласно официальным данным, с них осуществлялись поставки горючего для украинской бронетехники.

Ранее Минобороны показало видео с уничтожением беспилотного летательного аппарата UJ-22 Airborne, несшего на борту мины и авиабомбу.

Специальная операция России на Украине длится 35-й день подряд.

После прошедших накануне российско-украинских переговоров в Стамбуле Минобороны объявило о сокращении военной активности в Киевской и Черниговской областях.