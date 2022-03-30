Российские военные уничтожили склады горючего в Хмельницком районе — Минобороны РФ
Российские вооруженные силы уничтожили крупные топливные склады в районах Староконстантинов и Хмельницкий в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Согласно официальным данным, с них осуществлялись поставки горючего для украинской бронетехники.
Ранее Минобороны показало видео с уничтожением беспилотного летательного аппарата UJ-22 Airborne, несшего на борту мины и авиабомбу.
Специальная операция России на Украине длится 35-й день подряд.
После прошедших накануне российско-украинских переговоров в Стамбуле Минобороны объявило о сокращении военной активности в Киевской и Черниговской областях.