Мир 06 декабря 2022, 09:15 Украинские боевики обстреляли промзону Запорожской АЭС Член ВГА Рогов сообщил об ударе ВСУ по промзоне Запорожской АЭС РИА «Новости»

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Украинские военные утром 6 декабря приступили к обстрелу промышленной зоны Запорожской АЭС. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» сообщил член совета ВГА Запорожья, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Прямо сейчас обстрел идет промышленной зоны. Начали в семь утра, весь город сразу проснулся от прилетов и раскатов», — сообщил он.

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Рогов выразил мнение, что атаки ВСУ являются ответом на заявление МИД России о том, что контроль над атомной электростанцией останется в руках российских военных.

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Ранее представитель МИД Мария Захарова сообщила, что станция полностью контролируется силами ВС РФ. По словам дипломата, только Россия способна обеспечить ядерную и физическую безопасность атомного объекта. Также Захарова подчеркнула, что Россия не ведет никаких переговоров с Украиной о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС, несмотря на заявления руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Заместитель генсека ООН Розмари Ди Карло называл обстрелы Запорожской станции безрассудными.