Власть 05 декабря 2022, 22:05 МИД России оценил возможность передачи ЗАЭС третьей стороне Представитель МИД Захарова: о передаче ЗАЭС третьей стороне не может быть и речи РИА «Новости»

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Не может быть и речи о выводе Запорожской АЭС из-под контроля России или о передаче контроля какой-то третьей стороне. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что станция находится на российской территории и полностью контролируется отечественными специалистами.

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«Исходим из того, что только мы способны обеспечить физическую и ядерную безопасность Запорожской атомной электростанции», — заявила Захарова.

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Представитель МИД добавила, что Россия не ведет обсуждений с украинской стороной по созданию вокруг станции зоны безопасности. Так она прокомментировала заявление главы Международного агентства по ядерной энергетики (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, который анонсировал скорое принятие соглашение по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС между Россией и Украиной.

Заявление главы МАГАТЭ также удивило генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. Он подчеркнул, что ему непонятен сам предмет подобных договоренностей, так как с территории станции никаких обстрелов никто не вел.

При этом со стороны украинских боевиков снаряды по станции летят на регулярной основе. Ежедневное количество обстрелов достигает 20 раз.