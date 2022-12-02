Мир 02 декабря 2022, 22:16 Глава МАГАТЭ заявил о приближении России и Украины к соглашению о зоне вокруг ЗАЭС Глава МАГАТЭ Гросси: Россия и Украина сблизились по теме создания зоны безопасности ЗАЭС РИА «Новости»

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Российские и украинские специалисты сблизились по вопросу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, рассказал в интервью агентству Bloomberg гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По его словам, это должно снизить опасения по поводу возможной аварии на станции.

«Мы приближаемся к чему-то, что могло бы быть приемлемым», — подчеркнул гендиректор МАГАТЭ. Он добавил, что хочет провести отдельные встречи с президентами России и Украины, чтобы содействовать развитию переговоров по ЗАЭС.

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Гросси уточнил, что агентство не располагает данными о якобы возможном отводе российских военных от территории Запорожской станции.

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Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что ВС России не отойдут от ЗАЭС. Он призвал не искать каких-то признаков там, где их не может быть. Так он отреагировал на слова главы украинского «Энергоатома» Петра Котина — он рассказал, что российские военные якобы готовы отступить и уйти с территории станции. По мнению функционера, ее следует отдать под контроль специалистов МАГАТЭ.