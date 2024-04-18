Мир 18 апреля 2024, 05:31 Украинская полиция показала кадры из Чернигова с ранеными бойцами ВСУ Freepik

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Полиция Украины опубликовала видео с первых минут прилета по гостинице в Чернигове. Кадрами поделилось местное издание «Страна.ua».

По словам журналистов, на записи видно человека в военной форме. Его окружали другие бойцы украинской армии.

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Ранее военкор Александр Коц рассказал, что войска России «ювелирно» ударили по гостинице «Профсоюзная» в северной части Украины. По его словам, с февраля 2022 года отель не работал. Возле него расположена военная часть. Там часто собирались боевики ВСУ, носившие гражданскую одежду. Также они уезжали на автобусе с надписью «Школьный».

До этого, 16 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что военные России атаковали склады ВСУ, в которых находились боеприпасы и горючее. Также бойцы уничтожили цеха производства и хранения беспилотников противника. В этот же день стало известно, что ВС РФ ликвидировали скопление живой силы и техники ВСУ в Часовом Яре.