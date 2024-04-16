Спецоперация 16 апреля 2024, 14:10 Российские войска за сутки поразили украинские цеха производства и хранения беспилотников Минобороны: ВС России поразили склады боеприпасов и производства дронов ВСУ РИА «Новости»

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Российские бойцы поразили склады боеприпасов и горючего Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов и горючего ВСУ», — уточнили в оборонном ведомстве.

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Также российские бойцы ликвидировали цеха производства и хранения беспилотников противника, ударили по скоплению живой силы и военной техники украинских боевиков в 133 районах.

Костромские десантники, использовав реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», уничтожили командный пункт ВСУ в Часовом Яре. Также удар нанесли по живой силе украинской армии. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, российские подразделения атаковали военный аэродром в Полтавской области. Отечественные военнослужащие нанесли сразу два удара.