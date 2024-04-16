Спецоперация 16 апреля 2024, 08:32 Российские артиллеристы уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ в Часовом Яре Минобороны: российские «Грады» уничтожили командный пункт ВСУ в Часовом Яре РИА «Новости»

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Российские артиллеристы уничтожили скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины в Часовом Яре. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Качественно отработали в зоне СВО костромские десантники. Они использовали реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». Получив боевую задачу, российские артиллеристы уничтожили живую силу противника и командный пункт ВСУ в Часовом Яре.

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«В промышленной зоне населенного пункта Часов Яр расчет РСЗО „Град“ выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам», — уточнили в оборонном ведомстве.

Во время работы расчет уничтожил до взвода резервов украинских боевиков, добавили в Минобороны.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские бойцы атаковали военный аэродром в Полтавской области. Войска нанесли два удара.