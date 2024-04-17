Спецоперация 17 апреля 2024, 23:02 Российские войска «ювелирно» ударили по Чернигову на севере Украины Военкор Коц: МЧС Украины заявило о ювелирном ударе ВС РФ по Чернигову РИА «Новости»

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Российские войска «ювелирно» ударили по гостинице «Профсоюзная» на севере Украины в городе Чернигов. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«МЧС Украины подтвердило ювелирный удар по располагающейся в Чернигове гостинице. <…> По моим данным, с февраля 2022 года эта гостиница официально закрыта. Возле отеля — воинская часть. При Союзе — полк связи, во время АТО — батальон охраны», — написал он.

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По словам военкора, в марте 2022 года по этой гостинице осуществляли атаки. Сейчас там каждое утро собираются до 150 военных украинской армии. Многие из них надевают гражданскую одежду. Иногда солдаты выезжают оттуда на транспортном средстве с надписью «Школьный автобус». Исходя из этого, удар пришелся по командному пункту ВСУ.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска ударили по инфраструктуре порта в районе Одессы. Дороги в сторону набережной оцепили, туда пускают только машины скорой помощи.