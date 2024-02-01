Мир 01 февраля 2024, 00:22 Украинец ограбил мертвого пилота после крушении вертолета в Броварах Полиция Украины задержала мародера со смартфоном погибшего в Броварах пилота Национальная полиция Украины

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Смартфон и банковскую карточку погибшего в Броварах пилота обнаружили сотрудники украинской полиции у приехавшего в Киевскую область уроженца Днепропетровска. В ходе расследования выяснилось, что в день крушения вертолета злоумышленник воспользовался паникой и забрал вещи погибшего себе. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

По данным ведомства, через гаджет мародер получил доступ к банковским счетам погибшего члена экипажа. Он снимал деньги в банкоматах и тратил на покупки в онлайн-магазинах и развлечения.

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Всего злоумышленник провел 14 транзакций. О списании средств со счетов стало известно во время оформления наследства. Жена погибшего обратилась с заявлением в полицию.

Личность похитителя быстро установили. После задержания ему предъявили обвинение в краже, а также присвоении официальных документов. Максимальное наказание по совокупности дел составит восемь лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Вертолет в Броварах потерпел крушение 18 января 2023 года. На борту воздушного судна находился занимавший тогда пост министра внутренних дел Украины Денис Монастырский, а также еще шесть высокопоставленных сотрудников ведомства. В состав экипажа входили инструктор, пилот и бортовой механик. Все они погибли.

Общее число жертв с погибшими на земле составило 16 человек, среди которых трое детей. Ранения различной степени тяжести получили 25 человек, из которых 10 были несовершеннолетними. Крушение произошло около детского сада.

В качестве версий крушения криминалисты рассматривали диверсию, техническую неисправность и нарушение правил полета. Расследование уголовного дела продолжается до сих пор.