Мир 18 января 2023, 14:53 Количество раненных при крушении вертолета в Броварах выросло до 25 Полиция Украины сообщила о госпитализации 25 человек после крушения вертолета под Киевом YouTube

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Ранения различной степени тяжести при крушении вертолета в Броварах получили 25 человек, в том числе 10 детей. Все они попали в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Несколько пострадавших врачи отправили в реанимацию. Об этом заявила официальный представитель Национальной полиции Украины Марьяна Рева в эфире украинского телеканала «Рада».

По последней информации, в результате авиакатастрофы погибли трое детей и 13 взрослых. Это последние подтвержденные данные экстренных и правоохранительных служб страны.

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Спасатели продолжают работы на месте аварии, а следователи обходят квартиры, чтобы взять показания у свидетелей крушения.

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Вертолет спасательных служб, на борту которого находились руководители Министерства внутренних дел Украины, потерпел крушение в жилом районе Бровар — в пригороде Киева. В результате аварии погибли глава ведомства Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

Украинские правоохранители завели уголовное дело. По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, рассматриваются три версии причины крушения: диверсия, техническая неисправность и нарушение правил безопасности полетов.