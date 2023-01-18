Мир 18 января 2023, 17:24 МВД Украины сообщило о гибели семи сотрудников при крушении вертолета под Киевом МВД Украины назвало имена погибших при крушении вертолета в Броварах сотрудников Национальная полиция Украины

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Жертвами крушения спасательного вертолета в жилом районе Бровар стали семь сотрудников Министерства внутренних дел Украины. Имена погибших пресс-служба ведомства опубликовала в своем Telegram-канале.

Изначально сообщалось, что при крушении вертолета погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и государственный секретарь ведомства Юрий Лубкович.

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В пресс-службе украинского МВД уточнили, что руководителя ведомства сопровождали заместитель главы Патронатной службы министерства Татьяна Шутяк, начальник управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности Национальной полиции Михаил Павлушко, ведущий инспектор департамента коммуникации МВД Николай Анацкий и старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента внутренней безопасности национальной полиции Андрей Маринченко.

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В экипаж рухнувшего вертолета входили командир — инструктор авиационной эскадрильи Александр Василенко, пилот специального назначения Константин Коваленко и бортовой механик, прапорщик службы гражданской защиты Иван Касьянов.

В пресс-службе МВД выразили соболезнования родным и близким погибших.

«Коллектив министерства испытывает невыразимую боль от потери людей, настоящих лидеров, ежедневно и круглосуточно работавших на безопасность каждого украинского гражданина» — говорится в сообщении.

По последним данным, при крушении вертолета погибли 13 взрослых и трое детей. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 25 человек, в том числе 10 несовершеннолетних. Всех пострадавших доставили в больницу, несколько человек попали в реанимацию.

Вертолет упал в жилом районе около здания детского сада. По факту крушения украинские следователи завели уголовное дело. Криминалисты рассматривают три версии причины происшествия: диверсию, техническую неисправность и нарушение правил безопасности полетов.