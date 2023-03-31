Мир 31 марта 2023, 15:38 Украине предрекли провал в контрнаступлении Президент Лукашенко счел, что успеха от контрнаступления Украины не будет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Успеха от контрнаступления Украины не будет, в любом случае Россия его отразит. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту страны.

«Я могу уже сегодня сказать, что от контрнаступления успеха не будет», — сказал президент.

Реклама

Он подчеркнул, что наступать всегда сложнее, чем обороняться. По мнению Лукашенко, Россия обладает всем необходимым, чтобы отразить любое контрнаступление.

Глава государства счел Китай возможным посредником в переговорах по Украине. В начале весны Белоруссия и КНР договорились об объединении ради переговоров по Украине.

Лукашенко предложил объявить перемирие в зоне спецоперации без права перегруппировки войск и техники. Он отметил, что никто в зоне боевых действий не хочет конфликтовать, поэтому важно начать переговоры о мире как можно скорее.