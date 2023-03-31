31 марта 2023, 15:15
Китай сочли возможным посредником в переговорах по Украине
Президент Лукашенко: Китай может стать посредником в переговорах по Украине
Китай может стать посредником в урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту страны.
«Китай вполне может, Турция — есть вопросы, они поставляли „Байрактары“. Поэтому могут отклонить эту кандидатуру. А Китай — да», — заметил белорусский лидер.
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В начале марта Белоруссия и КНР договорились об объединении ради переговоров по Украине. Лукашенко и его китайский коллега Си Цзиньпин на переговорах в Пекине пришли к единому мнению по этому вопросу.
Политики подчеркнули, что необходимо объединять усилия, чтобы повлиять на этот конфликт и стороны перешли к мирному обсуждению вопросов.
По итогам переговоров лидеры двух стран составили совместное заявление о дальнейшем развитии отношений между государствами и всестороннего стратегического партнерства.
Александр Лукашенко
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