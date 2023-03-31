Мир 31 марта 2023, 15:15 Китай сочли возможным посредником в переговорах по Украине Президент Лукашенко: Китай может стать посредником в переговорах по Украине РИА «Новости»

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Китай может стать посредником в урегулировании конфликта на Украине. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту страны.

«Китай вполне может, Турция — есть вопросы, они поставляли „Байрактары“. Поэтому могут отклонить эту кандидатуру. А Китай — да», — заметил белорусский лидер.

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В начале марта Белоруссия и КНР договорились об объединении ради переговоров по Украине. Лукашенко и его китайский коллега Си Цзиньпин на переговорах в Пекине пришли к единому мнению по этому вопросу.

Политики подчеркнули, что необходимо объединять усилия, чтобы повлиять на этот конфликт и стороны перешли к мирному обсуждению вопросов.

По итогам переговоров лидеры двух стран составили совместное заявление о дальнейшем развитии отношений между государствами и всестороннего стратегического партнерства.