31 марта 2023, 11:46
Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине с одним условием
Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине без права перегруппировки войск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине без права перегруппировки войск и техники. Его слова привело БелТА.
«На Украине необходимо объявить перемирие без возможности перегруппировки войск и перемещения техники», — сказал белорусский лидер во время обращения к парламенту.
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Лукашенко заявил, что никто в зоне боевых действий не хочет конфликтовать.
«Люди не хотят воевать, поэтому важно начать переговоры о мире как можно скорее», — добавил он.
Кроме того, президент оценил вероятное контрнаступление украинских военных. По его мнению, этот вариант является худшим в сложившихся обстоятельствах.
«Такие действия Украины сделают мирный диалог невозможным. Российский ВПК тоже разворачивается на полную мощь. Остановиться нужно уже сейчас, пока не началась эскалация», — заключил Лукашенко.
Ранее белорусский президент назвал «гнидой» украинского коллегу Владимира Зеленского.
Белоруссия
Александр Лукашенко
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