Мир 31 марта 2023, 11:46 Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине с одним условием Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине без права перегруппировки войск РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине без права перегруппировки войск и техники. Его слова привело БелТА.

«На Украине необходимо объявить перемирие без возможности перегруппировки войск и перемещения техники», — сказал белорусский лидер во время обращения к парламенту.

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Лукашенко заявил, что никто в зоне боевых действий не хочет конфликтовать.

«Люди не хотят воевать, поэтому важно начать переговоры о мире как можно скорее», — добавил он.

Кроме того, президент оценил вероятное контрнаступление украинских военных. По его мнению, этот вариант является худшим в сложившихся обстоятельствах.

«Такие действия Украины сделают мирный диалог невозможным. Российский ВПК тоже разворачивается на полную мощь. Остановиться нужно уже сейчас, пока не началась эскалация», — заключил Лукашенко.

Ранее белорусский президент назвал «гнидой» украинского коллегу Владимира Зеленского.