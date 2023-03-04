Мир 04 марта 2023, 21:47 Белоруссия и Китай договорились об объедиении ради переговоров по Украине Лукашенко и Си Цзиньпин объединят усилия для выхода на переговоры по Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Белорусский лидер Александр Лукашенко и его китайский коллега Си Цзиньпин в Пекине пришли к единому мнению о том, что нужно объединить усилия для выхода на переговоры по украинскому конфликту. Об этом заявил посол республики в КНР Юрий Сенько в эфире канала «Беларусь-1».

«Лидеры подчеркнули, что необходимо объединять усилия <…>, чтобы влиять на этот конфликт таким образом, чтобы стороны перешли к мирному обсуждению вопросов», — сказал он.

Реклама

Стороны должны прийти к решению проблемы, которое будет благоприятным для всего мира. Белорусский посол напомнил, что Лукашенко в беседе с китайскими журналистами призвал услышать голос КНР по его видению украинского конфликта.

Реклама

Сенько рекомендовал прислушаться не только участникам боевых действий, но и всем странам, которые на сегодняшний день «еще не очень осознали степень проблемы и последствий».

В Пекине 1 марта прошли переговоры Лукашенко и Си Цзиньпина. Лидеры двух стран составили совместное заявление о дальнейшем развитии отношений между государствами и всестороннего стратегического партнерства. Белоруссия и Китай планируют углублять оборонное взаимодействие и бороться с цветными революциями.