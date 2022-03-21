Украине посоветовали не тянуть с признанием Крыма за Россией

Властям Украины лучше не мешкать с признанием российского статуса Крыма, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. От этого зависит будущее украинской государственности, процитировало депутата РИА «Новости».

«Признание Крыма со стороны Украины сегодня нужно не столько крымчанам, сколько самой стране, чтобы сохраниться как государство. Поэтому советуем не мешкать с этим решением», — заметил Гемпель.

По его словам, для крымчан важно, что их выбор в 2014 году признала Россия и поддержали россияне.

Признание Крыма российским и народных республик Донбасса независимыми государствами — одно из условий, выдвинутых Россией украинским властям для завершения специальной операции.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов высказал мнение, что Украина признает принадлежность Крыма России после окончательной денацификации и демилитаризации украинского государства.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, назвал предложение Украине о признании Крыма российским выполнимым и логичным.