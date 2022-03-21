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    21 марта 2022, 08:55

    Украине посоветовали не тянуть с признанием Крыма за Россией

    Крымский депутат Гемпель посоветовал Украине не тянуть с признанием статуса полуострова

    Оксана Кириллова

    Властям Украины лучше не мешкать с признанием российского статуса Крыма, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. От этого зависит будущее украинской государственности, процитировало депутата РИА «Новости».

    Украине посоветовали не тянуть с признанием Крыма за Россией

    «Признание Крыма со стороны Украины сегодня нужно не столько крымчанам, сколько самой стране, чтобы сохраниться как государство. Поэтому советуем не мешкать с этим решением», — заметил Гемпель.

    По его словам, для крымчан важно, что их выбор в 2014 году признала Россия и поддержали россияне.

    Признание Крыма российским и народных республик Донбасса независимыми государствами — одно из условий, выдвинутых Россией украинским властям для завершения специальной операции.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов высказал мнение, что Украина признает принадлежность Крыма России после окончательной денацификации и демилитаризации украинского государства.

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет, в свою очередь, назвал предложение Украине о признании Крыма российским выполнимым и логичным.