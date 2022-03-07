Россия прекратит спецоперацию, если Украина внесет поправки в Конституцию

Россия сможет прекратить специальную военную операцию в один момент, если власти Украины выполнят поставленные условия, внесут поправки в Конституцию и откажутся от планов на вступление в какие-либо блоки. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Украина для прекращения спецоперации должна внести изменения в Конституцию и отказаться от претензий на членство страны в каком-либо блоке.

«Им сказали, что все это может остановиться в один момент», — привело РИА «Новости» цитату из интервью Пескова для Reuters, которое вышло за несколько часов до начала третьего раунда переговоров между Россией и Украиной.

Украинская сторона также должна признать Крым частью России, а Донецкую и Луганскую народные республики — независимыми государствами, указал Песков.

«Мы на самом деле завершаем демилитаризацию Украины. Мы ее завершим… Им следует прекратить боевые действия», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Третий раунд российско-украинских переговоров пройдет в понедельник. Делегация РФ уже прибыла в Брестскую область Белоруссии, сообщал RT. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что переговоры начнутся в 17:00, передала газета «Известия».