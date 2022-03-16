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    16 марта 2022, 07:58

    В Крыму предположили, когда Украина признает полуостров частью России

    Спикер парламента Крыма Константинов: Украина скоро признает полуостров частью России

    Александр Иванов

    Глава крымского парламента Владимир Константинов высказал мнение, что уже скоро Украина признает принадлежность Крыма России. По его словам, это произойдет после окончательной денацификации и демилитаризации украинского государства.

    «Можно быть уверенными в том, что уже в ближайшее время, после окончательной демилитаризации и денацификации Украины, она обязательно признает российский статус Крыма», — сказал Константинов. Его процитировало РИА «Новости».

    Он добавил, что признание российского статуса Крыма другими странами — это некий индикатор. По его словам, выступающие на стороне правды признаю вхождение полуострова в состав РФ, другие, остающиеся под пятой империи лжи, не признают этот факт никогда.

    «По мере освобождения из-под этой пяты той или иной страны будет множиться и число тех, кто наш статус признает», — резюмировал представитель крымского парламента.

    Крым вошел в состав России в 2014 году, за это проголосовали большинство жителей полуострова на референдуме.