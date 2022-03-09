Вероятность признания Украиной Крыма российским оценили в Госдуме

Предложение Украине о признании Крыма российским, а ДНР и ЛНР независимыми государствами, является выполнимым и логичным. Уверенность в этом высказал депутат Госдумы Михаил Шеремет, передало РИА «Новости».

«Это реалистичное, логичное и выполнимое предложение», — сказал Шеремет.

Крым, вернувшись в состав России, навсегда стал ее неотъемлемой частью, отметил депутат. А ДНР и ЛНР после стольких лет издевательств и агрессии киевского режима уже никогда не согласятся вернуться в состав Украины, подчеркнул парламентарий.

«Так что эти территории и так уже навсегда потеряны для Украины», — констатировал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что признание Крыма российским и народных республик Донбасса независимыми государствами является одним из условий, выдвинутых Россией украинским властям для завершения специальной военной операции, наряду с внесением поправок в Конституцию Украины и отказом Незалежной от претензий на членство в каком-либо блоке. Если украинская сторона выполнит эти условия, спецоперация может быть завершена в любой момент, заявил он.