Мир 09 июня 2023, 23:18 Украина выразила недовольство отношением Запада к версии ЧП на Каховской ГЭС Guardian: Киев разозлился после отказа Запада поверить в его версию ЧП на Каховской ГЭС Freepik

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Власти киевского режима недовольны тем, что западные разведки не могут подтвердить украинскую версию разрушения Каховской ГЭС. Об этом написала газета The Guardian.

Автор материала утверждает, что Украина продолжает настаивать на том, что за подрыв плотины электростанции ответственность несет Россия. При этом Киев возмущен действиями спецслужб США, Великобритании и других стран, которые «не подтвердили правоту» его позиции.

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Украинские военные вели огонь по Каховской гидроэлектростанции в ночь на 6 июня. После случившегося в Херсонской области подтопило около 15 тысяч домовладений. К оличество погибших увеличилось до семи. В пункты временного размещения разместили около тысячи человек.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что число эвакуированных с затопленных территорий составляет свыше пяти тысяч человек.

Президент России Владимир Путин назвал удар по Каховской ГЭС варварской акцией киевского режима. Он подчеркнул, что действия властей Украины привели к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.