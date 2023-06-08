Происшествия 08 июня 2023, 21:07 Число эвакуированных с затопленных территорий Херсонщины воыросло до 5 тысяч человек Сальдо: с затопленных территорий Херсонщины эвакуированы 5 тысяч человек РИА «Новости»

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на данный момент число эвакуированных с затопленных территорий составляет порядка пяти тысяч человек. Это касается Новокаховского городского округа, Алешкинского и Голопристанского округов, сообщил глава региона в Telegram-канале.

Из них детей эвакуировано 78 человек, маломобильных граждан — 68. В пунктах временного размещения находятся около тысячи человек.

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«62 человека с пострадавших территорий госпитализированы в лечебные учреждения за 15-километровой зоной. Врачи оказывают им все необходимое лечение», — написал Сальдо.

Погибли семь человек, в том числе двое — из-за ракетного обстрела ВСУ эвакуационной зоны в Голой Пристани. Для эвакуации людей задействован 121 автобус. Транспорт полностью укомплектован водителями и обеспечен топливом.

Основной пик подъема воды пройден, отметил Сальдо. В Новокаховском городском округе она идет на спад. Однако огромные территории Алешкинского и Голопристанского округов остаются под водой.

Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил о продолжении эвакуации жителей затопленных населенных пунктов региона. Самая сложная ситуация остается в Алешках и Голой Пристани, где уровень воды в Днепре вырос до 12 метров. По последним данным, спасатели сняли с крыш домов и верхних этажей 344 человека.